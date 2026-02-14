У Мюнхені президент України Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом, членом національної олімпійської збірної, Владиславом Гераскевичем, та його батьком, тренером збірної України зі скелетону, Михайлом Гераскевичем.

Про це повідомив очільник держави у соцмережах.

Зеленський зустрівся з Владиславом Гераскевичем

Так, президент подякував Владиславу Гераскевичу за гідну позицію та вручив йому орден Свободи.

За словами Володимира Зеленського, для України й для олімпійців важливі медалі, але більш важливо розуміти свою особистість.

– Я впевнений, що всі інші результати, які так важливі для вас, безумовно, будуть. І в України будуть і чемпіони, і олімпійці. Головне, що є в України, – українці. Ви — уособлення такої людини, — сказав президент Владиславу Гераскевичу.

Владислав Гераскевич у відповідь подякував за підтримку й наголосив, що український народ цими днями об’єднався проти несправедливості.

— Найважливіше, зараз про цих спортсменів, зображених на цьому шоломі, говорить весь світ. І попри свою загибель вони зараз привертають увагу до України. Вони об’єднують навколо України, — зазначив скелетоніст.

На атлета Владислава Гераскевича зображені портрети 22 українських спортсменів і спортсменок, яких вбила Росія. У цьому шоломі спортсмен хотів вийти на старт змагань зі скелетону на знак шани до всіх цих українських спортсменів.

Але за кілька годин до старту Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Владислава Гераскевича.

Владислав зауважив, що він не намагався порушувати правила, проте буде продовжувати боротися за свої права.

Володимир Зеленський зауважив, що пам’ять – це не порушення.

Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету. Генеральний секретар CAS Меттью Рід наголосив, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань.

