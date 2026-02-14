У ніч на 14 лютого (з 18:30 13 лютого) російські військові атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 14 лютого

Так, окупанти запустили балістичну ракету Іскандер-М із території Курської області, а також безпілотники летіли з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, що в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецька та Гвардійського, що в Криму.

Близько 70 дронів — це Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 91 ворожий безпілотник. Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Повітряні сили попереджають, що у небі над Україною ще фіксуються ворожі безпілотники.

Наслідки атаки дронів на Україну

Вчора пізно ввечері ворожий дрон Герань-2 вдарив по Новгород-Сіверському району на Чернігівщині. На щастя, люди не постраждали. Вибухами сильно пошкодило будівлю, там сталася пожежа. У селі Корюківського району пошкоджений цивільний автомобіль унаслідок удару FPV-дроном.

Також ворог атакував Вишгородський район Київської області. На жаль, постраждали двоє людей, повідомив керівник ОВА Микола Калашник.

За його словами, чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї. У жінки — закритий перелом кісток передпліччя. Також внаслідок атаки загорівся їхній приватний будинок. Пожежу оперативно локалізовано та ліквідовано підрозділами ДСНС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1452 доби.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

