США запропонували Україні гарантії безпеки строком на 15 років, проте Україна прагне отримати гарантії безпеки на 20–30 років.

Про це 14 лютого під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський про гарантії безпеки від США

– Сьогодні зустрічалися з сенаторами, ми сказали, що ми дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієві для інвесторів. Зараз була зустріч з інвесторами з бізнесом, і для них потрібні гарантії, які би були довші ніж 5-10 років тощо, – сказав Зеленський під час спілкування з пресою у суботу, 14 лютого.

Зараз дивляться

Президент додав, що Україна має пропозицію щодо гарантій безпеки від американської сторони на 15 років.

– Ми хочемо мати 20 років плюс, 30, на що піде адміністрація і Конгрес подивимося, – зауважив глава держави.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що США готові ратифікувати юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для України у Конгресі.

Він також зазначив, що проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.

12 лютого Володимир Зеленський підписав указ №111/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 січня 2026 року про гарантії безпеки для України.

9 лютого президент заявив, що документи щодо гарантій безпеки України готові та анонсував важливі оборонні та безпекові заходи на цьому тижні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.