США пропонують гарантії безпеки на 15 років, ми хочемо 20-30 – Зеленський
- США запропонували Україні гарантії безпеки строком на 15 років.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне отримати гарантії безпеки на 20–30 років.
США запропонували Україні гарантії безпеки строком на 15 років, проте Україна прагне отримати гарантії безпеки на 20–30 років.
Про це 14 лютого під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки повідомив Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський про гарантії безпеки від США
– Сьогодні зустрічалися з сенаторами, ми сказали, що ми дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієві для інвесторів. Зараз була зустріч з інвесторами з бізнесом, і для них потрібні гарантії, які би були довші ніж 5-10 років тощо, – сказав Зеленський під час спілкування з пресою у суботу, 14 лютого.
Президент додав, що Україна має пропозицію щодо гарантій безпеки від американської сторони на 15 років.
– Ми хочемо мати 20 років плюс, 30, на що піде адміністрація і Конгрес подивимося, – зауважив глава держави.
Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що США готові ратифікувати юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для України у Конгресі.
Він також зазначив, що проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.
12 лютого Володимир Зеленський підписав указ №111/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 січня 2026 року про гарантії безпеки для України.
9 лютого президент заявив, що документи щодо гарантій безпеки України готові та анонсував важливі оборонні та безпекові заходи на цьому тижні.