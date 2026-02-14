Президент Володимир Зеленський заявив, що за кожен кілометр окупованої української землі російська армія втрачає в середньому 170 військових — загиблими або тяжкопораненими, які вже не повернуться до строю.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю виданню The Atlantic.

Зеленський про втрати Росії

За словами президента, українська сторона має підтверджені дані щодо масштабних втрат армії РФ на полі бою.

Він наголосив, що за останні шість місяців російські війська не досягли стратегічних успіхів, попри надзвичайно високу ціну просування.

— Україна не програє. І я думаю, адміністрація президента Трампа це зрозуміла. В певному сенсі це могло їх здивувати, адже російська пропаганда працює безпосередньо на них. Нещодавно ми порахували, що один кілометр окупованої української землі коштує їм 170 жертв або поранених настільки, що вони не повернуться. У нас є всі докази цього. Сказати, що за останні шість місяців вони десь перемагають? Ні, — сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Київ підтримує будь-які ініціативи США щодо мирного врегулювання, однак готовий до компромісів лише за умови взаємних кроків з боку Росії.

Водночас Зеленський застеріг, що без достатнього тиску Кремль і надалі намагатиметься затягувати війну та використовувати переговори для власної вигоди.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що для реальних післявоєнних гарантій безпеки Україні може знадобитися участь Конгресу США.

Президент наголошував, що заклики до компромісів щодо українських територій є несправедливими, адже саме Україна нині стримує подальшу агресію Росії в Європі.

