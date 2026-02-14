Росіяни атакували виробництво ракет Фламінго. Знищену виробничу лінію перемістили, а виробництво вдалося відновити.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Росія атакувала виробництво ракет Фламінго

Зеленський зазначив, що Україна має небагато ракет Фламінго, проте уже є результат. За його словами, кілька днів тому було завдано удару по місцю базування російського Орєшніка.

Президент наголосив, що виробництво Фламінго потрібно збільшувати.

– Зараз важливо збільшити кількість: одну велику виробничу лінію знищили в результаті ракетного удару. Але я вже можу говорити про це. Її вже релокували і виробництво відновили, – поінформував Зеленський.

Нагадаємо, близько тижня тому в Генштабі ЗСУ заявили, що у січні Сили оборони завдали низки ударів по полігону Капустин Яр на території РФ. З цього полігону окупанти запускали ракети Орєшнік по Україні.

За інформацією військових, серію ударів провели ракетами українського виробництва з далеким радіусом дії. Зокрема, йдеться про ракети FP-5 Фламінго.

Унаслідок цих ударів частина будівель на полігоні зазнала пошкоджень різного ступеня. Один з ангарів був істотно пошкоджений. Частину особового складу евакуювали з території.

У ніч проти 12 лютого ЗСУ уразили арсенал зберігання боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі Котлубаня.

Для удару використали ракети Фламінго.

