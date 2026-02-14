Зеленський підтвердив удар РФ по виробництву ракет Фламінго
- Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували виробництво ракет Фламінго.
- Знищену виробничу лінію перемістили і відновили виробництво.
Росіяни атакували виробництво ракет Фламінго. Знищену виробничу лінію перемістили, а виробництво вдалося відновити.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Росія атакувала виробництво ракет Фламінго
Зеленський зазначив, що Україна має небагато ракет Фламінго, проте уже є результат. За його словами, кілька днів тому було завдано удару по місцю базування російського Орєшніка.
Президент наголосив, що виробництво Фламінго потрібно збільшувати.
– Зараз важливо збільшити кількість: одну велику виробничу лінію знищили в результаті ракетного удару. Але я вже можу говорити про це. Її вже релокували і виробництво відновили, – поінформував Зеленський.
Нагадаємо, близько тижня тому в Генштабі ЗСУ заявили, що у січні Сили оборони завдали низки ударів по полігону Капустин Яр на території РФ. З цього полігону окупанти запускали ракети Орєшнік по Україні.
За інформацією військових, серію ударів провели ракетами українського виробництва з далеким радіусом дії. Зокрема, йдеться про ракети FP-5 Фламінго.
Унаслідок цих ударів частина будівель на полігоні зазнала пошкоджень різного ступеня. Один з ангарів був істотно пошкоджений. Частину особового складу евакуювали з території.
У ніч проти 12 лютого ЗСУ уразили арсенал зберігання боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі Котлубаня.
Для удару використали ракети Фламінго.