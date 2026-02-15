Українські військові у Гуляйполі, що в Запорізькій області, минулої доби ліквідували щонайменше 40 російських окупантів.

Про це повідомив 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ.

Знищення окупантів у Гуляйполі

Військові показали відео, на якому видно, як росіяни по двоє пересуваються розтрощеними вулицями Гуляйполя та намагаються сховатися у будівлях чи між дерев.

Проте українські FPV-дрони знаходять та знищують один за одним російських солдатів.

За словами наших військових, на Гуляйпільському напрямку діють 114 і 394 мотострілецькі полки, 218 танковий полк, а також 57 і 60 окремі мотострілецькі бригади ЗС РФ.

— Передайте їхнім сім’ям, що на зв’язок ці виродки більше не вийдуть. Тому що командування 114-го і 394-го мотострілецьких полків, 218-го танкового полку, а також 57-ї і 60-ї окремих мотострілецьких бригад, що діють в смузі 5-ї армії РФ, посилає їх інфільтруватися між нашими позиціями, — йдеться у повідомленні 225-го окремого штурмового полку.

Гуляйполе на карті

Місто Гуляйполе Запорізької області розташоване на річці Гайчур.

Через активні бойові дії Гуляйполе є прифронтовим містом із значними руйнуваннями інфраструктури.

1 жовтня 2025 року Указом президента України місту присвоєно почесну відзнаку Місто-герой України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1453-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

