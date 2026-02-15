В Одеській області ліквідували аварію, яка виникла вночі 14 лютого на обладнанні однієї з місцевих енергетичних компаній.

Через несправність тимчасово без електропостачання залишились об’єкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково – в Одесі.

Про це повідомив очільник Одеської державної адміністрації Олег Кіпер.

Аварійне відключення світла в Одеській області 15 лютого

Олег Кіпер повідомив, що станом на 17 годину 15 лютого енергетики завершили ремонт аварійної ділянки.

– Триває відновлення електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури та в оселі людей, – заявив він.

Так, у місцевому ДТЕК повідомили, що фахівці працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну родину.

За інформацією Кіпера, до стабілізації ситуації обʼєкти критичної інфраструктури були переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

– Подача води у м. Чорноморськ здійснюватиметься за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста організовано підвіз води. Локації, де стоять машини з технічною водою за посиланням, – розповів він.

Також для допомоги людям в області працюють 570 Пунктів незламності, якими за добу скористалось майже 4 тис. місцевих мешканців.

