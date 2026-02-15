Сьогодні вночі у одеській лікарні помер чоловік, який постраждав під час російської атаки на Одесу 27 січня.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 27 січня: зросла кількість жертв

За словами Сергія Лисака, вночі у лікарні помер чоловік 1948 року народження. Він отримав важкі опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вул. Балківській.

Весь цей час потерпілий перебував у реанімації опікового відділення. Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими, заявив Сергій Лисак.

Таким чином кількість жертв тієї атаки на Одесу зросла до п’яти осіб.

Нагадаємо, що вночі 27 січня ворог масово атакував Одесу, застосувавши понад 50 ударних безпілотників.

Внаслідок атаки було пошкоджено дахи, фасади та скління квартир на різних поверхах 9-ти, 5-ти, 4-х та 2-поверхових житлових будинків, близько 10 приватних будинків, церкву, фітнес-центр, супермаркет. Вигоріло вогнем щонайменше 5 автівок.

Найскладніша ситуація була в Хаджибейському районі, де внаслідок влучання зруйновано частину житлового будинку.

Як зазначили в Одеській обласній прокуратурі, внаслідок атаки постраждали 23 людини, з них шестеро дітей: три дівчини віком 14-17 років, 12-річна та 10-річна дівчинки, а також 10-річний хлопчик.

Крім того, травми дістала вагітна жінка на 39-му тижні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1453-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

