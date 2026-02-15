У понеділок, 16 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Відключення світла 16 лютого в Україні

Графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) діятимуть протягом всієї доби 16 лютого у більшості регіонах.

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! – йдеться у повідомленні Укренерго.

До речі, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що через очікуване похолодання та загрозу обстрілів усі служби переведені у режим підвищеної готовності для стабілізації енергосистеми.

Водночас він повідомив про посилення стійкості столичного енерговузла новими потужностями газової генерації та отримання силових трансформаторів від Німеччини.

