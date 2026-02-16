У вівторок у всіх областях України будуть застосовані графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні Укренерго.

Причина введення обмежувальних заходів – наслідки ракетних і дронових атак Росії на енергетичні об’єкти України.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час і обсяг відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, триває підготовка до зустрічей у форматі енергетичного Рамштайну, який скоро відбудеться у Франції.

На зустрічі будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, міністри зі США, Канади та з ЄС.

Станом на зараз були визначені конкретні речі, які потрібні Україні. Саме на таких пакетах підтримки енергетики зосередиться міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив Зеленський, протягом минулої ночі ворог застосував ракети проти енергетичних об’єктів України, однак сили Протиповітряної оборони нейтралізували загрозу.

