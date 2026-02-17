У середу, 18 лютого, в усіх областях України будуть застосовані графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– 18 лютого в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні Укренерго.

Причина введення обмежувальних заходів – наслідки ракетних і дронових атак Росії на енергетичні об’єкти України.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час і обсяг відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого ворог атакував Україну ракетами та дронами. Всього було запущено 425 повітряних цілей.

За інформацією Повітряних сил, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Росіяни завдавали ударів по Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Івано-Франківській та Львівській областях.

