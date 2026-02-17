До Женеви, де сьогодні відбуваються тристоронні переговори між делегаціями України, США та Росії, прибули радники з питань безпеки європейських лідерів. Безпосередньо у переговорній кімнаті вони не присутні.

Про це повідомив в ефірі телемарафону радник Офісу президента Сергій Лещенко.

Представники чотирьох країн ЄС на переговорах у Женеві: що відомо

– Радники тих європейських урядів, які є нашими ключовими союзниками, теж присутні в Женеві. Їхня присутність відповідає нашим інтересам, тому що ми завжди казали, що Європа має бути за столом переговорів, це позиція Володимира Зеленського, оскільки шлях України до Євросоюзу – це невідворотність, це те, що вигідно й Україні, і Євросоюзу, – сказав Лещенко.

Він уточнив, що радники європейських країн не перебувають у переговорній кімнаті, однак вони постійно підтримують зв’язок з учасниками перемовин.

– Радники (з питань безпеки. – Ред.) лідерів Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії мають знати про хід переговорів. (…) Якщо не в кімнаті (переговорів. – Ред.), то на постійному зв’язку, – додав він.

The Guardian та низка італійських видань пишуть, що Італія, Франція, Німеччина і Британія відправили своїх представників на третій раунд тристоронніх переговорів у Женеві.

La Repubblica повідомила, що радники з національної безпеки з Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії “стежать за третьою сесією переговорів”.

Сьогодні вони мають зустрітися з американською та українською делегаціями.

Джерела у дипломатичних колах повідомили Суспільному, що у перемовинах у Женеві присутні делегації Великої Британії та Франції.

За підсумками переговорів у Женеві українська сторона зустрінеться із представниками Великої Британії, Німеччини та Франції та можливо США.

Лідери європейських країн неодноразово заявляли про те, що Європа має брати участь у переговорах між Україною, Росією і США.

Президент Франції Еммануель Макрон наголошував, що без участі Європи в переговорному процесі “немає миру”.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що європейські країни заслужили місце за столом переговорів, оскільки вони фінансують закупівлі зброї для України та допомагають їй фінансуванням.

