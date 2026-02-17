Перехоплювати комплекс російські балістичні ракети може ППО Patriot і для цього він має бути у необхідний час у потрібномі місці.

Ігнат пояснив, чому не вдалось збити балістику під час атаки 17 лютого

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини прокоментував відбиття атаки РФ вночі 17 лютого.

– Якщо говорити мовою цифр, бачите, що всі крилаті ракети знищено, збито. Це ракети Х-101, а також ракети наземного базування Іскандер, плюс одна авіаційна ракета, – заявив Ігнат.

Він зазначив, що, на жаль, чотири балістичні ракети над східними регіонами не були перехоплені в силу певних обставин.

– Зрозуміло, що перехоплювати балістику може система Patriot, їй треба бути в потрібний час в потрібному місці, там, де ворог цілиться балістикою. Інколи вдається перехоплювати, коли є така можливість, ну а в цього разу, на жаль, не вдалося, – додав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил.

Нагадаємо, що вночі 17 лютого РФ запустила по Україні 425 повітряних цілей, зокрема ракети типу Іскандер-М/К, Х-59/69, а також безпілотники різних типів. Українським військовим вдалося збити 392 повітряні цілі ворога.

