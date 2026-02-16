Російські окупанти регулярно використовують літаки для обстрілів українських міст. Один з таких – стратегічний бомбардувальник Ту-160.

Що відомо про бомбардувальник-ракетоносець Ту-160, його особливості, які ракети несе, орієнтовна ціна та технічні характеристики – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Ту-160 технічні характеристики

Ту-160 є радянським стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем зі змінною геометрією крила.

Зараз дивляться

Класифікується як надзвуковий бомбардувальник, його вважають найпотужнішим бойовим літаком у світі.

Зараз такі бомбардувальники-ракетоносці перебувають на озброєнні РФ, хоча після розпаду СРСР частина парку Ту-160 була й у володінні України.

Перший свій політ Ту-160 здійснив 18 грудня 1981 року.

Він може розвивати швидкість до 2 200 км/год – на висоті, до 1 030 км/год – біля землі. Крейсерська швидкість – 850 км/год.

Максимальна дальність польоту Ту-160 без дозаправки – 13 950 км, практична – до 12 300 км.

Тривалість польоту – до 25 годин.

Які ракети несе Ту-160

Озброєння, яке використовується на Ту-160, це стратегічні крилаті ракети Х-55 СМ.

Вони призначені для ураження стаціонарних цілей із заздалегідь заданими запрограмованими координатами, введення яких здійснюється в пам’ять ракети перед вильотом бомбардувальника.

Ту-160 скільки ракет запускає

Ракети розміщують на двох барабанних пускових установках МКУ-6-5У по шість штук у два вантажні відсіки літака.

У разі ураження цілей на меншій дальності на озброєння беруть аеробалістичні Х-15 С – 24 ракети, по 12 на кожній МКУ.

Після спеціального переобладнання літак можуть оснащувати, зокрема, вільно падаючими бомбами до 40 тис. кг різного калібру, включно із ядерними, разовими бомбовими касетами, морськими мінами та іншим озброєнням.

Ту-160 озброєння

Такі літаки використовують для ураження найважливіших цілей ядерною та звичайною зброєю.

Також їх використовують під час обстрілів віддалених військово-географічних районів і глибокого тилу континентальних театровоєнних дій.

Ту-160 ціна

Варто зазначити, що ціна Ту-160, за найскромнішими оцінками, становить близько $250 млн.

За даними американських аналітиків, вартість повного життєвого циклу літака перевершує його ціну щонайменше втроє, а то й вп’ятеро разів.

Ту-160 у Росії

Однією з найбільших відомих авіабаз Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160, є Енгельс-2.

Ця стратегічна авіабаза розташована неподалік від Саратова.

У російських медіа повідомляли, що станом на 2009 рік там було щонайменше 16 Ту-160.

Росіяни використали ці бомбардувальники, наприклад, проти Сирії у 2015 році.

Ту-160 на озброєнні України

Перша група з двох Ту-160 надійшла до 184-го Гвардійського Полтавсько-Берлінського Червонопрапорного ВБАП, що базувався в Прилуках Чернігівської області, 25 квітня 1987 року.

Один із цих літаків належав до дослідної серії, другий був головним у військовій серії.

До 1991 року на українській авіабазі у Прилуках (Чернігівщина) перебувало 19 літаків Ту-160, які перейшли до Повітряних сил України після розпаду СРСР.

Проте стратегічна авіація не відповідала військовій доктрині України, а тому 1999 року вісім Ту-160 українська влада віддала росіянам “за газ”, ще дев’ять утилізувала, а один залишився в Полтаві в музеї Дальньої авіації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.