Україна від початку повномасштабного вторгнення повернула з-під контролю Росії 2 000 дітей. Це стало можливим завдяки ініціативі президента Bring Kids Back UA та міжнародній підтримці.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Україна повернула 2 000 дітей, викрадених РФ

– Кожне із цих повернень стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних партнерів. Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї боротьби за майбутнє наших дітей, нашої країни та всього вільного світу, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що тисячі українських дітей досі залишаються заручниками Росії й щодня стають жертвами її злочинів. За словами Зеленського, Україна не зупиниться, доки не поверне всіх додому.

Зараз дивляться

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що понад 1,6 млн українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях — під тиском, пропагандою та спробами стерти їхню ідентичність.

– Там система освіти перетворена на інструмент ідеологічного впливу. Там дітей намагаються ізолювати від України, від мови, від правди. Кожен день у депортації чи окупації — це день втраченого дитинства. День без рідної мови. Без родини. Без безпеки, – написав Лубінець.

Омбудсмен закликав міжнародних партнерів посилити тиск і санкції проти Росії за депортацію українських дітей.

– Я закликаю держави, що мають вплив, — використати його для повернення кожної дитини. Я закликаю правозахисні організації та медіа — не знімати це питання з порядку денного. І я звертаюся до всіх нас: говорити про це, писати, нагадувати, вимагати, – йдеться у повідомленні.

Лубінець додав, що кожного дня Україна продовжує працювати над поверненням усіх наших громадян.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.