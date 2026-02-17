Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 17 лютого: ЗСУ знищили 890 окупантів та два танки
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 890 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 17 лютого 2026
- особового складу – близько 1 255 340 (+890) осіб,
- танків – 11 678 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 24 045 (+3) од.,
- артилерійських систем – 37 323 (+4) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 648 од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 301 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 347 од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614) од.,
- крилатих ракет – 4 288 (+2) од.,
- кораблів та катерів – 29 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 725 (+71) од.,
- спеціальної техніки – 4 071 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.
