Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 890 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 17 лютого 2026

  • особового складу – близько 1 255 340 (+890) осіб,
  • танків – 11 678 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 045 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 37 323 (+4) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 648 од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 301 од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 347 од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614) од.,
  • крилатих ракет – 4 288 (+2) од.,
  • кораблів та катерів – 29 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 78 725 (+71) од.,
  • спеціальної техніки – 4 071 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

