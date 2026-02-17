Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 890 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 17 лютого 2026

особового складу – близько 1 255 340 (+890) осіб,

танків – 11 678 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 24 045 (+3) од.,

артилерійських систем – 37 323 (+4) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 648 од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 301 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 347 од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614) од.,

крилатих ракет – 4 288 (+2) од.,

кораблів та катерів – 29 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 725 (+71) од.,

спеціальної техніки – 4 071 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

