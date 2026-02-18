Цього року внески до PURL вже склали $584 млн, повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що потреба для програми у 2026 році становить $15 млрд.

Зеленський про внески до PURL та потребу України на 2026 рік

Глава нашої держави подякував у соцмережі Х усім, хто хто робить внесок у програму PURL.

– У 2026 році ми вже маємо фінансові внески від Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Ісландії та Латвії на загальну суму $584 млн, – розповів Зеленський.

За його словами, загальна потреба для PURL у 2026 році становить $15 млрд. Це, зауважує Зеленський, допоможе позбавити Росію інструменту повітряного терору.

– І ми закликаємо всіх, хто зацікавлений у безпеці, приєднуватися і розширювати свої внески в програму PURL, – сказав президент.

Він наголосив, що Росія продовжує спроби зруйнувати критичну інфраструктуру України, і PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО, які найефективніше протидіють балістиці РФ. А це у свою чергу надає Україні можливість під час зимових холодів захищати енергосистему.

– Дякую кожній державі, яка допомагає захищати життя. Розраховуємо, що програма й надалі працюватиме ефективно – це справді допомагає, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що PURL – це спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

У рамках програми країни-партнери фінансують закупівлі згідно з пріоритетним списком потреб України, координуючи внески через спеціальний фонд НАТО. Це дозволяє швидко отримати необхідні системи, як-от ракети для Patriot та HIMARS, безпосередньо зі складів США, зміцнюючи оборону України.

