Карта бойових дій на 18 лютого 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1456-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
