Минулої доби на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1456-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

