Українські військові провели контратакувальні та штурмові дії, зменшивши “сіру зону” на півдні.

ЗСУ зменшили “сіру зону” на півдні

Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, Сили оборони провели контратакувальні та штурмові дії, зменшивши “сіру зону” біля населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове. За його словами, на цій ділянці українські військові відкинули російські групи закріплення.

– Ми провели певні контратакувальні й штурмові дії, і дещо зменшили “сіру зону” біля населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове. Там дещо зменшилась “червона зона” і збільшилась сіра, тобто, ми відкинули ворожі групі закріплення, не дали їх завести на цих напрямках і проводимо далі активні контратакувальні дії, – зазначив він.

Речник додав, що протягом минулої доби на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбулися десятки бойових епізодів.

– За минулу добу в нас зафіксовано на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках 27 розвідувально-пошукових і штурмових дій, частина з яких контратакувальні, ми не даємо ворогові зайти на певні зони і відкидаємо його. Це спланований комплекс заходів, і безпілотники, і артилерія і РЕБ працюють над тим, щоб зупинити ворога і відкинути його на деяких напрямках, – зауважив Волошин.

До речі, сьогодні повідомлялось, що ЗСУ зачистили східну частину Гришиного біля Покровська.

Джерело : Укрінформ

