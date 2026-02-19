У четвер, 19 лютого, жителі Чернігова, Славутича та кількох населених пунктів Чернігівського району залишилися без електропостачання через аварію на енергооб’єкті.

Аварійне відключення електроенергії у Чернігівській області

Про це повідомили в АТ Чернігівобленерго.

У компанії уточнили, що знеструмлення сталося через аварію на повітряній лінії 110 кВ.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Голова Чернігівська область В’ячеслав Чаус повідомляв, що ввечері 18 лютого російські окупанти нанесли удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Ніжина.

Внаслідок атаки 49-річний чоловік отримав уламкові поранення.

У двох селах Сновської громади через удари дронів Герань загорілася господарська будівля та пошкоджене житло.

У Новгород-Сіверській громаді виникла пожежа у школі.

За даними ОВА, протягом минулої доби росіяни завдали 43 удари по Чернігівській області.

Енергетики продовжують відновлювати подачу електроенергії для населення.

