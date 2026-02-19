У п’ятницю в більшості регіонів України будуть введені графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомило Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 20 лютого, в більшості регіонів України протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться в повідомленні.

Причиною введення обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергетичних об’єктах України.

Зараз дивляться

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому інформацію про час і обсяг відключень за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго в регіоні.

Нагадаємо, в Україні буде сформовано план перебудови та оновлення енергозабезпечення на наступний опалювальний сезон.

За словами Володимира Зеленського, на основі досвіду цієї зими будуть підготовлені рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад.

Відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянуто та затверджено на загальнодержавному рівні.

Президент додав, що досвід кожної громади, яка не допустила цієї зими внутрішніх катастроф, може і повинен бути впроваджений у масштабі країни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.