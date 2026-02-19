Минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Обстріл Лозової

Учора ввечері, 18 лютого, Росія атакувала Лозову, що на Харківщині. За словами міського голови Лозової Сергія Зеленського, внаслідок ворожих обстрілів знеструмлена найбільша котельня міста, яка забезпечує теплом майже 16 тис. абонентів.

Обстріл Херсона

Близько 04:00 російські окупанти завдали кількох потужних ударів по житлових кварталах Центрального району Херсона, повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Один зі снарядів влучив у дорожнє покриття. Свідки розповідають про потужну вибухову хвилю, яка зносила все всередині будинків. Внаслідок ще одного прильоту пошкоджено господарську споруду.

Інформації про загиблих та поранених не надходило.

Вимкнення електрики на Кіровоградщині

Через складні погодні умови на Кіровоградщині без світла залишилося 11 населених пунктів та ще два — частково. Енергетики приступають до відновлювальних робіт, щоб якнайшвидше повернути людям світло, наголосив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Атака на нафтобазу у Псковській області

Вночі 19 лютого у місті Великі Луки Псковської області РФ пролунали вибухи — ударні дрони атакували місцеву нафтобазу.

За даними телеграм-каналу ASTRA, на нафтобазі встановили захисну сітку. Проте дрони її пробили і влучили у цистерни з пальним.

Великолукська нафтобаза належить компанії ТОВ Псковнафтопродукт. На нафтобазі зберігаються нафтопродукти (дизельне пальне, бензин та інші види нафтопродуктів) для подальшого відвантаження та розподілу по мережах АЗС та транспортних компаній.

ЗСУ зменшили сіру зону на Півдні

Сили оборони провели контратаки, зменшивши сіру зону біля населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове. Українські військові відкинули російські групи закріплення.

За минулу добу на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках зафіксували 27 розвідувально-пошукових і штурмових дій, частина з яких контратакувальні. ЗСУ не дають ворогові зайти у певні зони. Це спланований комплекс заходів: і безпілотники, і артилерія, і РЕБ працюють над тим, щоб зупинити ворога і відкинути його на деяких напрямках, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1457-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

