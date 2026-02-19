У ніч на 19 лютого (з 18:00 18 лютого) російський ворог атакував територію України 37 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 20 одиниць — це Шахеди.

Про це повідовляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 19 лютого

Ворог запускав дрони з Брянська, Курська та тимчасово окупованої території Донецька.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито та придушено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас на Півночі, Півдні та Сході України.

Зафіксовано влучання ударних дронів на чотирьох локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксується ще декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1457-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Воздушные силы ВСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.