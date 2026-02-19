Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 19 лютого: ЗСУ знищили 830 окупантів та понад 20 артсистем
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 830 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 19 лютого 2026
- особового складу – близько 1 256 910 (+830) осіб,
- танків – 11 682 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 054 (+3) од.,
- артилерійських систем – 37 384 (+21) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 649 (+1) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 302 (+0) од.,
- літаків – 435 (+0) од.,
- гелікоптерів – 347 (+0) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406) од.,
- крилатих ракет – 4 314 (+0) од.,
- кораблів та катерів – 29 (+0) од.,
- підводних човнів – 2 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 036 (+117) од.,
- спеціальної техніки – 4 072 (+1) од.
У ніч на 19 лютого (з 18:00 18 лютого) російський ворог атакував територію України 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Протиповітряною обороною збито та придушено 29 ворожих БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1457-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
