Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 830 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 19 лютого 2026

  • особового складу – близько 1 256 910 (+830) осіб,
  • танків – 11 682 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 054 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 37 384 (+21) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 649 (+1) од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 302 (+0) од.,
  • літаків – 435 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406) од.,
  • крилатих ракет – 4 314 (+0) од.,
  • кораблів та катерів – 29 (+0) од.,
  • підводних човнів – 2 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 036 (+117) од.,
  • спеціальної техніки – 4 072 (+1) од.

У ніч на 19 лютого (з 18:00 18 лютого) російський ворог атакував територію України 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Протиповітряною обороною збито та придушено 29 ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1457-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

