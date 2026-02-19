Українські військові здійснюють контратаки та ведуть штурмові дії на Олександрівському напрямку з метою недопущення просування російських окупаційних військ у напрямку Дніпропетровської області.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини 19 лютого.

ЗСУ стримують просування ворога у бік Дніпропетровщини

За його словами, протягом минулої доби на Олександрівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень.

– Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись в бік Дніпропетровської області, в бік населеного пункту Покровське, – розповів Волошин.

Речник зазначив, що армія РФ зберігає активність на цій ділянці фронту, незважаючи на дії українських військових.

– Там ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності, – додав він.

18 лютого аналітичний проєкт DeepState повідомив, що ЗСУ відтиснули російські війська поблизу Вишневого, Вербового та Тернового у Дніпропетровській області.

Раніше Сили оборони інформували про успішні контратаки біля адміністративного кордону Запорізької та Дніпропетровської областей.

8 лютого стало відомо про звільнення селища Тернувате від російських військ та проведення зачистки села Придорожнє у Запорізькій області.

11 лютого ЗСУ поінформували про проведення зачистки села Косівцеве у Запорізькій області.

