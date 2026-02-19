Зупинити просування РФ на Дніпропетровщину: ЗСУ проводять контратаки
- ЗСУ проводять контратаки та штурмові дії на Олександрівському напрямку, щоб не допустити просування РФ до Дніпропетровської області.
- За минулу добу на цьому напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Українські військові здійснюють контратаки та ведуть штурмові дії на Олександрівському напрямку з метою недопущення просування російських окупаційних військ у напрямку Дніпропетровської області.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини 19 лютого.
ЗСУ стримують просування ворога у бік Дніпропетровщини
За його словами, протягом минулої доби на Олександрівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень.
– Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись в бік Дніпропетровської області, в бік населеного пункту Покровське, – розповів Волошин.
Речник зазначив, що армія РФ зберігає активність на цій ділянці фронту, незважаючи на дії українських військових.
– Там ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності, – додав він.
18 лютого аналітичний проєкт DeepState повідомив, що ЗСУ відтиснули російські війська поблизу Вишневого, Вербового та Тернового у Дніпропетровській області.
Раніше Сили оборони інформували про успішні контратаки біля адміністративного кордону Запорізької та Дніпропетровської областей.
8 лютого стало відомо про звільнення селища Тернувате від російських військ та проведення зачистки села Придорожнє у Запорізькій області.
11 лютого ЗСУ поінформували про проведення зачистки села Косівцеве у Запорізькій області.