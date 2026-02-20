Головному психіатру Збройних сил повідомили про нові підозри у злочинній діяльності. Мова йде про майже $1 млн тіньових доходів, які він оформив через нерухомість і преміум-авто на родичів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозра головному психіатру ЗСУ

Зазначається, що посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже $1 млн тіньового прибутку і легалізував його через:

квартиру в новобудові на узбережжі Одеси, оформлену на власну доньку;

котедж під Києвом, який записав на свого пасинка;

три авто марки БМВ (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску – оформив на своїх дітей.

Зазначається, що слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

За це йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у січні 2025 року фігуранта цієї справи викрили у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей.

21 січня СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, який також був заступником керівника Центральної ВЛК та розв’язував питання про придатність військових до проходження служби.

За даними слідства, від початку повномасштабної війни психіатр отримав необґрунтованих активів на понад $1 млн, які він не вказував у декларації, а оформив на членів сім’ї та сторонніх осіб.

Наступного дня Шевченківський райсуд Києва обрав Олегу Друзю запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів (до 20 березня) із заставою у розмірі 49 млн грн. Водночас він перебуватиме під вартою в лікувальній установі до покращення стану його здоров’я.

