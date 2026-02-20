У суботу графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для підприємств будуть введені у більшості регіонів України.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Причиною запровадження обмежувальних заходів є наслідки ракетних та дронових атак Росії на енергетичні об’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час і обсяг відключень за вашою адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде створено координаційний центр для роботи з громадами.

Досвід тих громад, які пройшли цю зиму з найменшими втратами для інфраструктури, буде використовуватися по всій Україні.

19 лютого після селектору щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням президент повідомив, що в Україні буде сформований план перебудови та оновлення енергозабезпечення на наступний опалювальний сезон.

