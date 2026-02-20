Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 1737 дронів-камікадзе та здійснив 1665 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1458-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

