В Україні за чотири роки війни загинуло понад 5 тис. жінок і дівчат – звіт ООН
- За час повномасштабної війни в Україні загинуло 5 тис. жінок і дівчаток. Водночас, згідно звіту ООН, ще 14 тис. було поранено.
- Також у доповіді ООН інформують про скорочення фінансування організацій, які займаються допомогою жінкам.
- Очікується, що у 2026 році через це щонайменше 63 тис. жінок і дівчаток, які цього потребують, не отримають підтримку.
В Україні від початку повномасштабної війни загинуло понад 5 тис. жінок і дівчаток, ще 14 тис. було поранено.
Звіт ООН щодо смертності серед жінок та дівчат за час війни
У доповіді Організації Об’єднаних Націй “Вплив скорочення іноземної допомоги на права жінок і жіночі організації в Україні” йдеться, що від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 5 000 жінок і дівчаток, ще 14 000 було поранено.
Крім того, організації, що займаються захистом прав жінок і очолювані жінками, попереджають, що у 2026 році через кризу фінансування будуть змушені припинити надавати послуги щонайменше 63 тис. жінкам і дівчаткам, які цього потребують.
Насамперед постраждають жінки й дівчатка в прифронтових районах і віддалених населених пунктах, літні пані, жінки й дівчатка з інвалідністю.
Через скорочення фінансування організації, що надають гуманітарну допомогу жінкам, прогнозують, що можуть ще пропрацювати не більше ніж пів року. Згідно прогнозів, до кінця 2026 року жіночі організації в Україні втратять щонайменше $52,9 млн.
– Хоча ООН-Жінки продовжує співпрацювати з жіночими організаціями в Україні й інвестувати в них, необхідне більш стабільне фінансування, щоб вони могли продовжувати надавати необхідні послуги, – сказала виконавча директорка ООН-Жінки Сіма Бахус.