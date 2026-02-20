В Україні від початку повномасштабної війни загинуло понад 5 тис. жінок і дівчаток, ще 14 тис. було поранено.

Звіт ООН щодо смертності серед жінок та дівчат за час війни

У доповіді Організації Об’єднаних Націй “Вплив скорочення іноземної допомоги на права жінок і жіночі організації в Україні” йдеться, що від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 5 000 жінок і дівчаток, ще 14 000 було поранено.

Крім того, організації, що займаються захистом прав жінок і очолювані жінками, попереджають, що у 2026 році через кризу фінансування будуть змушені припинити надавати послуги щонайменше 63 тис. жінкам і дівчаткам, які цього потребують.

Насамперед постраждають жінки й дівчатка в прифронтових районах і віддалених населених пунктах, літні пані, жінки й дівчатка з інвалідністю.

Через скорочення фінансування організації, що надають гуманітарну допомогу жінкам, прогнозують, що можуть ще пропрацювати не більше ніж пів року. Згідно прогнозів, до кінця 2026 року жіночі організації в Україні втратять щонайменше $52,9 млн.

– Хоча ООН-Жінки продовжує співпрацювати з жіночими організаціями в Україні й інвестувати в них, необхідне більш стабільне фінансування, щоб вони могли продовжувати надавати необхідні послуги, – сказала виконавча директорка ООН-Жінки Сіма Бахус.

