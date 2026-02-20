Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 970 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 20 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 257 880 (+970) осіб,
  • танків – 11 684 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 060 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 37 387 (+3) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 649 од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 303 (+1) од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 347 од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 138 881 (+551) од.,
  • крилатих ракет – 4 314 од.,
  • кораблів та катерів – 29 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 112 (+76) од.,
  • спеціальної техніки – 4 073 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1458-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.