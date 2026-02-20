Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 970 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 20 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 257 880 (+970) осіб,

танків – 11 684 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 24 060 (+6) од.,

артилерійських систем – 37 387 (+3) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 649 од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 303 (+1) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 347 од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 138 881 (+551) од.,

крилатих ракет – 4 314 од.,

кораблів та катерів – 29 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 112 (+76) од.,

спеціальної техніки – 4 073 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1458-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

