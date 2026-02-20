Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 20 лютого: ЗСУ знищили 970 окупантів та два танки
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 970 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 20 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 257 880 (+970) осіб,
- танків – 11 684 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 24 060 (+6) од.,
- артилерійських систем – 37 387 (+3) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 649 од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 303 (+1) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 347 од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 138 881 (+551) од.,
- крилатих ракет – 4 314 од.,
- кораблів та катерів – 29 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 112 (+76) од.,
- спеціальної техніки – 4 073 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1458-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
