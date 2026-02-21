Кремль поширює заяви про масштабні успіхи російської армії на фронті, які не відповідають дійсності. У такий спосіб РФ намагається переконати Захід у нібито неминучій перемозі РФ та марності підтримки України.

Кремль ширить неправдиву інформацію про власні успіхи на фронті

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть що реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від офіційної риторики Москви.

У звіті спростовується заява начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергія Рудського щодо того, що із початку 2026 року російські війська нібито захопили близько 900 квадратних кілометрів і 42 населені пункти. Також аналітики вказують на неправдивість інформації, що у 2025 році армія РФ встановила контроль над понад 6 700 квадратними кілометрами та більш як 300 населеними пунктами.

Аналітики ISW наголошують, що підтверджені територіальні здобутки Росії значно менші. За оцінками експертів, у 2026 році РФ захопила близько 572 квадратних кілометрів і 19 населених пунктів.

Аналітики також спростовують твердження про контроль над “більшою половиною” Костянтинівки — за їхніми даними, російські сили просунулися лише приблизно на 7% території міста. У Запорізькій області РФ змогла захопити близько 99 квадратних кілометрів і три населені пункти, тоді як українські війська повернули під контроль 86 квадратних кілометрів і відбили низку позицій.

ISW зазначає, що російська влада подає захоплення невеликих прикордонних населених пунктів як значні перемоги, щоб сформувати враження стратегічної переваги та вплинути на позицію західних країн. При цьому темпи просування РФ залишаються повільними й супроводжуються значними втратами — у 2025 році вони становили в середньому 13–15 кв. км на день із втратами близько 83 військових на кожен захоплений квадратний кілометр.

