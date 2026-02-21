Розвідка США вважає, що Китай розробляє нове покоління ядерної зброї. Протягом останніх років Китай міг провести щонайменше одне приховане випробування з метою трансформації свого ядерного арсеналу на найбільш технологічний у світі.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Китай розробляє нове покоління ядерної зброї

Оцінка США намірів Китаю радикально вдосконалити свою ядерну зброю підживлює дискусію всередині розвідувальної спільноти та за її межами щодо того, чи відбулися зміни в намірах Пекіна щодо ядерної стратегії.

Інвестиції в ядерний арсенал наближають Китай до статусу рівного Росії та США й можуть забезпечити технічні можливості, яких наразі не має жодна з двох домінуючих ядерних держав.

Китай таємно провів вибухове ядерне випробування в червні 2020 року на північному заході країни попри добровільний мораторій на таку діяльність, що діє з 1996 року.

За інформацією джерел, Китай планує проводити такі випробування і надалі.

Докази, зібрані в межах вивчення події червня 2020 року, привели американських посадовців до висновку, що випробування було проведене Китаєм з метою створити ядерну зброю нового покоління, зазначили обізнані джерела.

Йдеться про розробку додаткових систем озброєння, здатних доставляти кілька мініатюрних ядерних боєголовок на одній ракеті.

Китай також може розробляти тактичну ядерну зброю малої потужності, яку можна розгорнути проти цілей ближче до власної території.

Вона може бути використана у сценаріях, коли Пекін відповідає на потенційний захист Тайваню з боку США, додали джерела.

Раніше представники розвідки повідомляли, що Китай активно розширює свої ядерні об’єкти. Аналітики підозрювали, що країна може розробляти нові технології.

Тепер посадовці США вважають, що існують вагомі докази на підтримку цієї версії, частково через те, що стало відомо про випробування 2020 року.

Китай має ядерний арсенал з 1964 року. Він виробляв боєголовки швидше, ніж будь-яка інша країна світу, хоча розмір його арсеналу значно поступається Росії та США, які й надалі володіють левовою часткою світової ядерної зброї.

