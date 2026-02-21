Міністр оборони Михайло Федоров закликав європейські країни наростити спільні спроможності у сфері розробки та виробництва засобів протидії балістичним ракетам.

Про це він заявив під час відеоконференції у форматі Е5 за участю представників Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, інформує Міністерство оборони України.

Федоров закликав Європу посилити захист від балістики

Учасники конференції обговорили пріоритети посилення протиракетної оборони.

Федоров заявив, що європейська оборонна промисловість має терміново наростити виробничі спроможності у сфері засобів протидії балістичним ракетам, оскільки нинішні обсяги виробництва залишаються критично низькими.

Міністр запропонував започаткувати спільні проєкти з європейськими країнами для розробки та виробництва рішень проти балістики. Він додав, що Україна вже реалізує власні ініціативи у цій сфері.

Федоров наголосив на необхідності продовження фінансування програми PURL, яка, за його словами, є ключовим механізмом отримання ракет PAC-3 для систем Patriot.

Він подякував партнерам за конкретні рішення, які вони ухвалили під час засідання у форматі Рамштайн.

Глава Міноборони висловив вдячність міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за ініціативу щодо додаткових постачань ракет PAC-3. Він повідомив, що Україна вже почала отримувати ракети в межах цих домовленостей.

– Швидка реалізація домовленостей протягом годин – це приклад того, як ми маємо працювати, – підкреслив Федоров.

Він також повідомив, що Україна готує пропозиції щодо посилення економічного тиску на Росію. Йдеться про асиметричні заходи проти російського тіньового флоту.

Для реалізації цих заходів Україна розраховує на лідерство європейських країн.

Міністр наголосив на важливості швидкого та гнучкого використання кредиту ЄС на оборону України. За словами Федорова, ці кошти мають працювати для досягнення головної мети – успішного завершення війни для України.

У конференції взяли участь віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, міністр Збройних сил Франції Катрін Вотрен, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.

