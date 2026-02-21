Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами наступного тижня
- Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до наступного раунду мирних переговорів.
- На наступному тижні заплановані зустрічі з європейськими партнерами.
- Україна розраховує на посилення санкцій ЄС проти РФ, зокрема на обмеження морських сервісів для російських суден.
Українська сторона продовжує працювати над тим, щоб новий раунд переговорів прискорив настання миру. На наступному тижні заплановані зустрічі з європейськими партнерами.
Про це у суботу, 21 лютого, заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про результативність переговорів
– Продовжуємо кожен день працювати спеціально, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України, принести результати для миру. Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде, – сказав глава держави.
Він зауважив, що під час зустрічі в Женеві американська сторона побачила, що саме в росіянах причина відсутності значимих результатів.
– І наступну зустріч треба зробити непустою, і це можливо, – наголосив глава держави.
Президент додав, що підготовку перемовин обговорив сьогодні з міністром оборони Рустемом Умєровим.
– Я вдячний усім, хто реально готовий допомогти та підтримує нас – хто підтримує нашу державу. І вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою, – зазначив Зеленський.
Він доручив Умєрову більше працювати з партнерами на Близькому Сході та в Туреччині, щоб вони відчували залученість та могли надавати більшу допомогу.
Президент зауважив, що у світі багато хто підтримує Україну, і часто саме українські пропозиції стають основою санкційних ініціатив партнерів.
– Ми дуже розраховуємо, зокрема, що і наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію за цю війну – для реального обмеження можливості Росії воювати, – сказав глава держави.
Зеленський уточнив, що йдеться також про заборону морських сервісів для суден, які використовує Росія.
– Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для Росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати, – підсумував президент.