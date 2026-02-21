Українська сторона продовжує працювати над тим, щоб новий раунд переговорів прискорив настання миру. На наступному тижні заплановані зустрічі з європейськими партнерами.

Про це у суботу, 21 лютого, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про результативність переговорів

– Продовжуємо кожен день працювати спеціально, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України, принести результати для миру. Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде, – сказав глава держави.

Він зауважив, що під час зустрічі в Женеві американська сторона побачила, що саме в росіянах причина відсутності значимих результатів.

Зараз дивляться

– І наступну зустріч треба зробити непустою, і це можливо, – наголосив глава держави.

Президент додав, що підготовку перемовин обговорив сьогодні з міністром оборони Рустемом Умєровим.

– Я вдячний усім, хто реально готовий допомогти та підтримує нас – хто підтримує нашу державу. І вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою, – зазначив Зеленський.

Він доручив Умєрову більше працювати з партнерами на Близькому Сході та в Туреччині, щоб вони відчували залученість та могли надавати більшу допомогу.

Президент зауважив, що у світі багато хто підтримує Україну, і часто саме українські пропозиції стають основою санкційних ініціатив партнерів.

– Ми дуже розраховуємо, зокрема, що і наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію за цю війну – для реального обмеження можливості Росії воювати, – сказав глава держави.

Зеленський уточнив, що йдеться також про заборону морських сервісів для суден, які використовує Росія.

– Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для Росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати, – підсумував президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.