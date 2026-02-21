Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти 225 капітанів суден російського тіньового флоту, які експортують нафтопродукти.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Санкції проти тіньового флоту

Серед 225 капітанів суден тіньового флоту РФ є громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін. Проти більшої частини танкерів, а саме 188, уже введені санкції Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що транспортування російської нафти є прямим фінансуванням війни.

Санкцій проти ВПК Росії

До другого санкційного пакета внесено 46 росіян, двох громадян Ірану та 44 російські компанії, що залучені до роботи російського військово-промислового комплексу (ВПК).

Серед підсанкційних осіб та компаній є ті, які постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російської армії. Дана продукція використовується для виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

Двоє громадян Ірану, які зазначені у санкційному пакеті, постачають росіянам авіаційні запчастини і компоненти. Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером росіян у виробництві Шахедів. Проти корпорації вже введені санкції України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.

Джерело : Офіс президента

