У неділю у більшості областей України будуть введені графіки відключень електроенергії для споживачів та графіки обмеження потужності для виробництв.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 22 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів,- йдеться у повідомленні.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що під час засідання Міжнародного енергетичного агентства українська делегація домовилася про фінансову та технічну підтримку енергетики.

Йдеться про гранти та внески на понад €600 млн, обладнання з шести європейських ТЕЦ і ТЕС для швидкого відновлення роботи станцій та тепла для українців.

Крім того, Україна підписала Дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики та меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики.

