Втрати ворога на 22 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 460-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,259 млн.

Втрати ворога на 22 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 259 780 (+890);

танків – 11 694 (+9);

бойових броньованих машин – 24 069 (+6);

артилерійських систем – 37 470 (+41);

реактивних систем залпового вогню – 1 652 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 303;

літаків – 435;

гелікоптерів – 348;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 142 113 (+1 705);

крилатих ракет – 4 314;

кораблів (катерів) – 29;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 500 (+205);

спеціальної техніки – 4 073.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 460-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

