Втрати ворога на 22 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 460-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,259 млн.

Втрати ворога на 22 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 259 780 (+890);
  • танків – 11 694 (+9);
  • бойових броньованих машин – 24 069 (+6);
  • артилерійських систем – 37 470 (+41);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 652 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 303;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 348;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 142 113 (+1 705);
  • крилатих ракет – 4 314;
  • кораблів (катерів) – 29;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 500 (+205);
  • спеціальної техніки – 4 073.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 460-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

