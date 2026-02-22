Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 22 лютого: знищено 890 окупантів, 1 705 БпЛА та 205 одиниць автотехніки
Втрати ворога на 22 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 460-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,259 млн.
Втрати ворога на 22 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 259 780 (+890);
- танків – 11 694 (+9);
- бойових броньованих машин – 24 069 (+6);
- артилерійських систем – 37 470 (+41);
- реактивних систем залпового вогню – 1 652 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 303;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 348;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 142 113 (+1 705);
- крилатих ракет – 4 314;
- кораблів (катерів) – 29;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 500 (+205);
- спеціальної техніки – 4 073.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 460-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
