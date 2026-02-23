Минулої доби на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, противник завдав одного ракетного удару, застосував 50 ракет, провів 66 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 3900 дронів-камікадзе та здійснив 2313 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 23 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1461-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

