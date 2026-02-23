Термін завершення оцифрування трудових книжок в Україні встановлено на 10 червня 2026 року. Багатьох громадян цікавить, чи втратять вони страховий стаж, якщо дані не будуть внесені в електронний реєстр вчасно.

Чи всім потрібно оцифрувати трудову книжку

В Україні оцифровування трудової книжки радять усім працівникам. Це надійний, зручний і безкоштовний спосіб зберегти інформацію про свій трудовий стаж.

Кому необхідно оцифрувати трудову книжку:

Зараз дивляться

Дійсним працівникам. Дозволяє легко відстежувати свій стаж і швидко підтверджувати досвід роботи перед роботодавцем.

Тим, хто шукає роботу. Роботодавці швидше отримають потрібну інформацію про кандидатів.

Працівникам за кордоном. Спрощує оформлення пенсій та соціальних виплат в інших країнах.

Тим, хто втратив або пошкодив трудову книжку. Оцифрування допомагає відновити дані про всі місця роботи.

Наслідки, якщо не оцифрувати трудову книжку

У Пенсійному фонді України заспокоюють, що відсутність електронної копії трудової книжки не призведе до втрати страхового стажу.

Як пояснюють у ПФУ, головна мета оцифровування — зберегти інформацію про роботу до 1 січня 2004 року. Паперові документи можуть бути втрачені або пошкоджені, і в таких випадках підтвердити стаж без електронної копії буде складніше.

Що буде зі страховим стажем у паперових трудових книжках у 2026 році

Стаж після 2004 року враховується автоматично на основі даних державного реєстру застрахованих осіб, тому підтвердження в електронному вигляді для цього періоду не є обов’язковим.

Але якщо не оцифрувати трудову книжку, нічого не станеться і стаж ніхто не скасує. До того ж у законі зазначено, що оцифрування трудової книжки є рекомендованим.

Формально процес оцифрування лежить на роботодавцях, але у ПФУ зазначають, що це радше рекомендація, ніж обов’язок. Тому працівникам варто самостійно перевірити, чи внесені їхні дані в електронний реєстр. Якщо ні, трудову книжку можна подати через вебпортал електронних послуг ПФУ самостійно. Як це зробити, читайте тут.

Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку

Навіть якщо працівник не оцифрує трудову книжку, страховий стаж він не втратить. Але в майбутньому можуть виникнути труднощі під час оформлення пенсії.

Сам трудовий стаж не анулюється, однак його зарахування може затягнутися, оскільки Пенсійному фонду доведеться додатково перевіряти інформацію. У такій ситуації людині, ймовірно, знадобиться більше часу на підтвердження періодів роботи або подання додаткових документів, довідок, наказів чи архівних виписок.

Періоди роботи до 2004 року зараховуються на підставі паперових документів.

Дані після 2004 року автоматично зберігаються в державному реєстрі.

Отже, оцифрування трудової книжки не є обов’язковою умовою для збереження стажу, але воно значно полегшує доступ до підтвердження трудового шляху та забезпечує надійне збереження інформації.

Джерело : Пенсійний фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.