Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 23 лютого: знищено 720 окупантів та 40 артсистем
Втрати ворога на 23 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 720 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 461-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,260 млн.
- особового складу – близько 1 260 500 (+720);
- танків – 11 696 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 082 (+13);
- артилерійських систем – 37 510 (+40);
- реактивних систем залпового вогню – 1 654 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 304 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 348;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765);
- крилатих ракет – 4 347 (+33);
- кораблів (катерів) – 29;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 636 (+136);
- спеціальної техніки – 4 073.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 461-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
