Втрати ворога на 23 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 720 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 461-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,260 млн.

Втрати ворога на 22 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 260 500 (+720);
  • танків – 11 696 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 082 (+13);
  • артилерійських систем – 37 510 (+40);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 654 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 304 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 348;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765);
  • крилатих ракет – 4 347 (+33);
  • кораблів (катерів) – 29;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 636 (+136);
  • спеціальної техніки – 4 073.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 461-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

