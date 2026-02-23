Втрати ворога на 23 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 720 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 461-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,260 млн.

особового складу – близько 1 260 500 (+720);

танків – 11 696 (+2);

бойових броньованих машин – 24 082 (+13);

артилерійських систем – 37 510 (+40);

реактивних систем залпового вогню – 1 654 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 304 (+1);

літаків – 435;

гелікоптерів – 348;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765);

крилатих ракет – 4 347 (+33);

кораблів (катерів) – 29;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 636 (+136);

спеціальної техніки – 4 073.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 461-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

