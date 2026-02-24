Війна в Україні перейшла на новий рівень, у якому стирається межа між фронтом і тилом, а ключову роль відіграють дрони, нові технології та змінена тактика бойових дій.

Про це йдеться у публікації Financial Times.

Як змінилася війна в Україні

За даними видання, навіть за десятки хвилин їзди від російських позицій будь-яка активність може бути смертельно небезпечною.

Над районами постійно працюють гелікоптери, а місцевість перетинають лінії оптоволоконного зв’язку для управління безпілотниками й технікою.

Військові змушені посилювати захист транспорту — пікапи обшивають металевими конструкціями, щоб зменшити ризик ураження.

У прифронтових регіонах цивільна інфраструктура також адаптується до нових загроз.

Зокрема, у Херсоні над дорогами та лікарнями натягують захисні сітки для зниження ризику атак із повітря.

Financial Times зазначає, що поблизу лінії зіткнення денний рух майже зник.

Військові виходять на позиції переважно вночі, використовують антитеплові плащі або чекають туману.

Постачання продовольства та спорядження дедалі частіше здійснюють безпілотники, а евакуацію поранених іноді проводять роботизовані системи.

Ветеран морської піхоти та керівник фонду Come Back Alive Тарас Чмут назвав такі райони “зоною смерті”.

– Війна змінилася радикальним чином. І щомісяця ця зона смерті збільшується. Європейцям це все ще важко зрозуміти, – зазначив він.

За даними FT, ключову роль у зміні бойових дій відіграють FPV-дрони, які з високою точністю відстежують і знищують транспорт.

Через це звичайні автомобілі майже зникли з районів, наближених до фронту.

Представниця 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Ірина Рибакова зазначила, що у найближчій зоні бойових дій транспорт практично не використовується.

Для захисту доріг над ними натягують кілометри сіток, створюючи своєрідні тунелі, однак навіть це не гарантує повної безпеки.

Фронт перетворився на полігон для випробування новітніх засобів боротьби. Активно застосовується радіоелектронна боротьба для глушіння дронів.

У відповідь російські сили використовують безпілотники на оптоволоконних кабелях довжиною до 40 км, які не залежать від радіозв’язку.

Класичні бронеколони майже зникли.

Натомість використовують імпровізовані рішення — озброєні пікапи, засоби перехоплення дронів сітками, а також нестандартні способи пересування, зокрема мотоцикли, баггі й навіть коней.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки президент РФ не має наміру завершувати війну.

В інтерв’ю BBC Зеленський наголосив, що такі поступки означали б залишення сотень тисяч українців під окупацією та призвели б до розколу суспільства.

