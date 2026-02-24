Більша частина території України залишається без систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про потребу України у захисті від балістики

В інтерв’ю Tagesschau президент України заявив, що на 80% території нашої країни немає систем ППО проти балістичних ракет.

– Я не буду говорити, де знаходяться наші системи Patriot. Але на 80% території нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет, – зазначив президент.

Він наголосив, що його попередні заяви щодо ППО не були критикою партнерів, а спробою привернути увагу до реальної ситуації.

Зеленський додав, що Україна продовжує шукати можливості для посилення захисту і навіть за відсутності достатньої кількості систем Київ разом із партнерами працює над фінансуванням їхньої закупівлі.

– Навіть якщо нам не дають систем, ми знайшли гроші на них разом з нашими партнерами, – сказав Зеленський.

За його словами, він особисто проводив переговори з представниками Німеччини, Норвегії, країн Північної Європи та Канади. Президент зауважив, що системи протиповітряної оборони є надзвичайно дорогими.

– Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А ракета коштує від двох до трьох мільйонів, – пояснив він.

Зеленський повідомив, що домовився про виділення додаткових коштів на ці потреби.

