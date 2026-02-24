Уночі проти 24 лютого російські війська атакували Дніпропетровську та Запорізьку області.

Тим часом в НЕК Укренерго прокоментували можливе припинення аварійної допомоги зі Словаччини, а міжнародні партнери оцінили вартість відновлення України у $588 млрд.

У Києві ж сьогодні відбуваються важливі міжнародні зустрічі.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Дніпропетровщину

У Дніпропетровській області внаслідок ворожих ударів загинула одна людина. Росіяни атакували регіон безпілотниками та авіабомбою.

Зокрема, у Нікополі загинув 35-річний чоловік. Також під ударами опинилися Марганецька та Покровська громади Нікопольського району.

Крім того, у Грушівській громаді Криворізького району, а також у Васильківській і Покровській громадах Синельниківського району пошкоджені приватні будинки.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Атака на Запоріжжя

Вибухи в Запоріжжі пролунали вночі проти 24 лютого. Російські війська масовано атакували місто дронами.

Спочатку очільник ОВА Іван Федоров повідомив про загоряння внаслідок атаки та попередив про можливих поранених.

Згодом уточнив, що внаслідок ударів постраждали троє людей, серед них – дитина.

За його словами, росіяни завдали щонайменше вісьмох ударів по місту.

У результаті вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкт інфраструктури.

Крім того, уночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по Комишувасі Запорізької області.

На території сільгосппідприємства сталися руйнування, виникла пожежа.

Пораненння дістав 87-річний чоловік.

Укренерго: Припинення аварійної допомоги зі Словаччини не загрожує енергосистемі

Увечері 23 лютого НЕК Укренерго повідомила, що можливе припинення аварійної допомоги з постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на роботу об’єднаної енергосистеми України.

У компанії зазначили, що востаннє Україна зверталася по аварійну допомогу понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.

Наразі між Укренерго та словацьким оператором SEPS діє договір щодо надання та отримання аварійної допомоги.

23 лютого українська сторона отримала лист про перегляд умов оплати. Пропозицію аналізують.

В Укренерго наголосили, що не йдеться про обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини.

МВС і СБУ пропонують врегулювати роботу Telegram

Очільник МВС Ігор Клименко та заступник голови СБУ Іван Рудницький виступили за врегулювання роботи месенджера Telegram для мінімізації вербування українців з метою диверсій і терактів.

За словами Клименка, близько половини випадків вербування відбувається саме через цей месенджер.

Ідеться не про повну заборону, а про посилення регулювання та безпекових механізмів.

$588 млрд на відновлення: нова оцінка партнерів

Вартість відновлення України протягом наступного десятиліття оцінюється приблизно у $588 млрд.

Про це заявили Світовий банк, ООН, Європейська комісія та уряд України.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що ця сума майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП країни на 2025 рік.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що лише на модернізацію енергетичного сектору потрібно $90,6 млрд протягом десяти років.

У Києві відбудеться саміт та засідання Коаліції охочих

Сьогодні у столиці відбудеться засідання Коаліції охочих, а також саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії.

Про це журналістам повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

До Києва вже прибули:

президент Європейської ради Антоніу Кошта;

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

лідери Хорватії, Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії.

Ще низка держав і міжнародних організацій представлені на інших рівнях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1462-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

