Президент Володимир Зеленський у річницю повномастабної війни в Україні вперше показав бункер на Банковій.

Глава нашої держави згадав під час свого відеозвернення, як на початку повномастабного вторгнення Росії в Україну говорив з тодішнім президентом США Джо Байденом і почув “Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти”. Тоді він відповів: “Мені потрібна зброя, а не таксі”.

Зеленський зазначив, що багато що робилося саме тут, у цьому бункері на Банковій, який раніше ще ніколи не показували на загал. Зараз він порожній, а на початку війни тут були сотні людей.

– Я працював тут, потім я підіймався наверх, звертався до вас, до людей. Тут була наша команда, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень – усе необхідне для того, щоб Україна вистояла. Треба було доставляти зброю. Доставляли ліки, доставляли їжу в заблоковані ворогом міста. Щоб було життя, за яке Україна так відчайдушно бореться, – розповів президент.

Він згадав, що бувало по-різному: у бункері звучала й офіційна мова, і нелітературна, бо кожен пакет допомоги, кожні санкції проти Росії, кожну партію зброї “треба було реально вигризати, вигризати віру в Україну, зробити так, щоб світ включився”.

– І це був ключовий посил звернень до європейських країн, до Конгресу США, до більшості парламентів світу. І до людей, безумовно, до звичайних людей, до мільйонів в усьому світі: будьте з нами, будьте з Україною, вірте в нас, stand with Ukraine, be brave like Ukraine! – розповів Володимир Зеленський.

Він додав, що ці заклики спрацювали, бо українці боролися так, що захоплювало подих, а спротив цей було видно з космосу. За його словами, це надихало, тож зовсім скоро всі побачили це синьо-жовте море – тисячі людей із нашими прапорами на площах Європи і світу. Тож українці вистояли і досі борються за мир в Україні.

