Затримка виробництва ракет Фламінго була спричинена ударом по заводу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що затримка з розгортанням виробництва українських далекобійних ракет Фламінго була через російський удар по заводу-виробнику.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Асоціації суспільного мовлення Німеччини (ARD).

Затримка виробництва ракет Фламінго

— Було завдано удару по українському заводу, де вироблялися ракети Фламінго. Чи то навмисно, чи то випадково, я не хочу зараз це обговорювати. Та через це сталася затримка виробництва ракет. Потім виробництво відновилося, і побудували певну кількість ракет, — наголосив Зеленський.

Зараз дивляться

Він сподівається, що виробництво ракет Фламінго лише зростатиме і Україна надалі завдаватиме ударів по російських об’єктах, які є ланками у забезпеченні армії.

За словами Володимира Зеленського, на території Росії за допомогою ракет Фламінго вдалося знищити кілька складів та завод із виробництва зброї.

Виробництво Орєшніка

Президент також повідомив, що українські військові слідкують за виробництвом компонентів для російської балістичної ракети середньої дальності Орєшнік. І з цим пов’язані подальші завдання для Сили оборони.

— Росіяни приховують систему Орєшнік. На території РФ є їх три. Це ті, які ми бачимо. Ми хочемо мати ще більше можливостей. Бо коли є багато систем протиповітряної оборони, доводиться атакувати комбіновано, так само, як росіяни атакують нас. Велика кількість безпілотників, а потім ще й запускаються ракети. Важко подолати засоби протиповітряної оборони, — розповів Володимир Зеленський.

Президент України також наголосив, що 80% України не мають американських систем протиповітряної оборони Patriot, які збивають російську балістику. Вартість ЗРК Patriot становить €1,5–2 млрд, а одна ракета для них — €2–3 млн.

За словами Зеленського, на сьогодні Україна не має можливості купувати ЗРК Patriot у США.

— Ми домовилися безпосередньо з виробником. Системи виробляються для нас. Я не скажу, коли вони до нас надійдуть, але вони будуть, — сказав Зеленський.

Крім того, вдалося добре попрацювати з нашими партнерами, щоб отримати більше грошей на ракети до ЗРК.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.