Минулої доби на фронті зафіксовано 143 бойових зіткнень.

Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 4315 дронів-камікадзе та здійснив 2395 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1463-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

