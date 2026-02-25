Членкиня правління Фонду Віктора Пінчука, керівниця проєктів Recovery та Повернення Світлана Гриценко нагороджена орденом За заслуги III ступеня.

Відповідний указ президента України №136/2026 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Нагорода є визнанням системної роботи команди, послідовної підтримки Віктором і Оленою Пінчуками створення, розвитку національної екосистеми фізичного та психологічного відновлення військових, ветеранів та членів їхніх родин.

– Ми розвиваємо проєкти Recovery та Повернення з глибокою вдячністю до військових, які сьогодні боронять Україну. У звітах є цифри — кількість центрів, пацієнтів, освітніх програм. Але для нас за кожною цифрою стоїть конкретна людина, її біль, шлях відновлення та родина. Recovery та Повернення— це про підтримку, гідність і повагу до кожного захисника. Ми працюємо, щоб допомога була системною, якісною і доступною всюди, де вона потрібна, — зазначила Світлана Гриценко.

Проєкти Recovery та Повернення — приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють, розвивають інноваційні центри фізичного та ментального відновлення на базі державних медичних установ.

Станом на сьогодні, в Україні працюють 18 інноваційних реабілітаційних центрів Recovery, які надають безоплатні послуги для військових. Понад 40 тис. героїв уже відновилися у центрах мережі.

У 2026 році мережу планують розширити щонайменше до 20 центрів із потенціалом відновлення близько 27 тис. військових щороку.

Водночас Recovery системно інвестує в розвиток професійної спільноти, адже саме фахівці формують майбутнє української реабілітації. Проєкт регулярно впроваджує програми підвищення кваліфікації та професійного розвитку.

Понад 6,4 тис. медичних спеціалістів (як із центрів мережі, так і поза нею) вже взяли участь в освітніх подіях та стажуваннях у США і 10 країнах Європи.

У межах загальнонаціонального проєкту Повернення, спрямованого на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин, допомогу вже отримали понад 10 тис. осіб.

Наразі працюють 11 центрів ментального відновлення, а на першому етапі проєкту передбачено відкриття 25 центрів на території всієї України.

Повернення також реалізує освітній напрям, орієнтований на системний розвиток галузі ментального здоров’я. У співпраці з українськими та міжнародними експертами впроваджуються навчальні програми для фахівців — вебінари, тренінги та супервізії.

За перший рік освітній компонент охопив понад 1,5 тис. учасників у межах 90 подій в Україні та за кордоном.

Проєкти Recovery та Повернення є прикладом довгострокової та системної підтримки українських військових, ветеранів та їхніх родин — з фокусом на якість допомоги, професійність фахівців і сталість рішень.

