Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що попри надію та підтримку мирних переговорів, завершення війни наразі не є близькою перспективою.

Сікорський про завершення війни

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

– Передусім, триденна військова операція триває вже чотири роки. Тож Путін припустився злочинного прорахунку, а Україна досі стоїть. І сьогодні, у річницю, Україна навіть повертає частини своєї території. Я завжди вважав, що такі колоніальні війни, на жаль, тривають не один рік, адже для їх завершення потрібні зміни в мисленні агресора, – сказав він.

За словами Сікорського, Росія вже починає усвідомлювати власні помилки, однак ще не дійшла до розуміння, що не зможе реалізувати свої воєнні цілі прийнятною для себе ціною.

– Думаю, вони вже це розуміють. Але їм також потрібно дійти висновку, що вони не зможуть досягти своїх воєнних цілей прийнятною ціною. І, на мою думку, вони ще не дійшли такого висновку, – вважає Сікорський.

Він переконаний, що для зміни ситуації необхідно змусити Росію заплатити відповідну ціну. Міністр зауважив, що проблеми в російській економіці вже помітні, однак цей процес потребує часу, а Україна має й надалі чинити опір.

– Цілком законно дати переговорам шанс. Зрештою, саме Україна має вирішити, що для неї є прийнятним. Але Путін і далі висуває максималістські вимоги – вимоги, на які Україна погодитися не може. Тож, попри надію й підтримку переговорів, моя твереза оцінка полягає в тому, що ми ще не близькі до миру, – пояснив він.

Розмова з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським відбулася на полях спеціальної події YES, організованої Фонд Віктора Пінчука, де обговорювалися способи повернення уваги Заходу до українського питання та подальші кроки Варшави в нинішніх умовах.

