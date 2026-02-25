У четвер, 26 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Графіки відключення світла по всій Україні

Графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть 26 лютого майже по всій Україні.

Як повідомляє Укренерго у Telegram, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Також у компанії зауважують, що ситуація в енергосистемі може змінитися і радить слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках обленерго.

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у березні Україна та європейські партнери проведуть енергетичний Рамштайн. У зустрічі візьмуть участь єврокомісар Дан Йоргенсен та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Метою енергетичного Рамштайну є координація дій та гнучка взаємодія ЄС і України.

