У Кривому Розі сталася сутичка з ТЦК: військовослужбовець дістав ножове поранення
У Кривому Розі під час перевірки військово-облікових документів сталася сутичка між групою територіального центру комплектування та місцевими жителями.
Про це повідомили у Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на офіційній сторінці у Facebook.
Конфлікт із ТЦК у Кривому Розі: що відомо
За інформацією ТЦК, подія сталася 24 лютого. Група оповіщення спільно з працівниками поліції зупинила чоловіка для перевірки документів.
Під час перевірки з’ясувалося, що він порушив правила військового обліку та перебував у розшуку.
Під час спілкування до ситуації втрутився сторонній громадянин, який, за даними ТЦК, почав перешкоджати виконанню мобілізаційних заходів.
У ході агресивних дій один із військовослужбовців отримав ножове поранення.
Пораненого госпіталізували. Його стан медики оцінюють як стабільний. Інших постраждалих, за офіційною інформацією, немає.
Обставини інциденту з’ясовують правоохоронні органи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1463-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.