У Кривому Розі під час перевірки військово-облікових документів сталася сутичка між групою територіального центру комплектування та місцевими жителями.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на офіційній сторінці у Facebook.

Конфлікт із ТЦК у Кривому Розі: що відомо

За інформацією ТЦК, подія сталася 24 лютого. Група оповіщення спільно з працівниками поліції зупинила чоловіка для перевірки документів.

Під час перевірки з’ясувалося, що він порушив правила військового обліку та перебував у розшуку.

Під час спілкування до ситуації втрутився сторонній громадянин, який, за даними ТЦК, почав перешкоджати виконанню мобілізаційних заходів.

У ході агресивних дій один із військовослужбовців отримав ножове поранення.

Пораненого госпіталізували. Його стан медики оцінюють як стабільний. Інших постраждалих, за офіційною інформацією, немає.

Обставини інциденту з’ясовують правоохоронні органи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1463-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

